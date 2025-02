Piscina devastata dalle alluvioni. L’assessore: "Riaprirà in estate"

Una notizia talmente emozionante per Monterenzio che è ormai sulla bocca di tutti i cittadini. Luce in fondo al tunnel, dopo anni di richieste dalla comunità, per la piscina di Monterenzio, gestita da Sogese. L’impianto, infatti, dopo anni di chiusura e varie alluvioni, si prepara a riprendere vita. Sono, infatti, iniziati i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Si tratta nello specifico di un intervento significativo dal valore di circa 300mila euro, interamente a carico di Sogese. Questo importo, tuttavia, non comprende i costi relativi al ripristino dei danni subiti a causa delle due alluvioni recenti.

Gli interventi previsti riguarderanno diversi aspetti della struttura, tra cui: il rifacimento della telatura di entrambe le vasche, con controllo e ripristino delle tubazioni di mandata; la sostituzione delle parti più deteriorate della pavimentazione del bordo vasca; il rifacimento completo della facciata della palazzina che ospita reception e spogliatoi; l’impermeabilizzazione e la sistemazione di una parte del tetto sopra l’atrio centrale e gli spogliatoi femminili; la riparazione delle perdite idrauliche dei sanitari interni (docce, lavandini, etc.), con parziale sostituzione dei premistoppa delle docce. Oltre a questi interventi, è previsto il rifacimento dell’impianto fognario, per un costo stimato di circa 40mila euro, a carico del Comune.

Così l’assessore comunale allo Sport, Angelita Dafarra: "Stiamo cercando di fare il possibile per riaprire la piscina per la prossima stagione estiva. Per questo territorio è fondamentale ripristinare una così importante attrattiva di svago e relax che, dopo tante difficoltà, rappresenterà una rinascita per tutti". A farle eco anche il primo cittadino, Davide Lelli: "Un centro ricreativo come questo non è solo un impianto sportivo, ma un punto di aggregazione, dove persone di tutte le età possono incontrarsi, fare attività fisica e socializzare".

Zoe Pederzini