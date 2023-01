"Piscina di Altedo, il Comune non ci aiuta"

"Il Comune non ci aiuta e noi terremo botta finché le nostre risorse terranno". Questo il grido d’aiuto lanciato dalla società Nuovo Nuoto, che gestisce la piscina di Altedo del territorio di Malalbergo. A parlare è il presidente della società Fabio Bettazzoni: "La Società Nuovo Nuoto ha sempre creduto nel territorio di Altedo e Malalbergo, e continuerà a farlo fintanto che potrà. Va premesso che le piscine realizzate in project financing col Comune sono di proprietà pubblica in gestione per 30 anni a Nuovo Nuoto per il notevole investimento apportato. Nei mesi scorsi Nuovo Nuoto ha avanzato a più riprese proposte di modifiche al piano economico finanziario all’amministrazione comunale di Malalbergo per attenuare le gravi perdite causate dai 2 anni di Covid. L’amministrazione ha fatto poco e nulla per salvaguardare il proprio impianto natatorio".

"Dopo il Covid – aggiunge Bettazzoni – i problemi si sono aggravati a causa del caro bollette, ma anche su questo tema da Malalbergo non vi sono stati segnali positivi. Nonostante le difficoltà e la sicura perdita economica che la società dovrà affrontare nel prossimo bimestre, gennaio e febbraio, il più oneroso per le bollette, l’impianto natatorio di Altedo, finché ce la farà, rimarrà aperto, apportando solo piccole riduzioni di orario con chiusure mattutine del lunedì, giovedì e domenica: questo a ribadire la serietà che ha sempre contraddistinto Nuovo Nuoto nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Si auspica per il futuro un atteggiamento diverso da parte dell’amministrazione". A rispondere, senza mezzi termini, è il sindaco Monia Giovannini: "Da anni riceviamo decine di lamentele dai cittadini sulla gestione, avendo anche rilevato che tanti utenti e perfino istruttori si sono spostati nella piscina di San Pietro in Casale. Nonostante il rammarico siamo sempre stati al tavolo con il presidente Bettazzoni. Negli ultimi due anni sono state fatte numerose riunioni assistite da tecnici e legali di entrambe le parti. Una delle prime richieste economiche ammontava a 800mila euro per i due anni della pandemia. Il Comune ha sempre riconosciuto contributi, nella misura possibile e lecita. In questi mesi abbiamo anche approvato in consiglio comunale la richiesta di continuare a fare da garanti per la proroga del mutuo assunto dal privato. In diverse realtà si stanno trovando soluzioni, ma gli interlocutori devono essere consapevoli della sostenibilità delle richieste. Ricordo anche che la piscina ha ricevuto circa 300.000 euro da Stato e Regione, come le altre piscine qui intorno".

Zoe Pederzini