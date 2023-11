Piscina e pista di atletica, decolla il cantiere

Pnrr e opere pubbliche, ma anche partnership con società private per realizzare nuovi impianti sportivi sul territorio. A Castenaso sono appena stati consegnati i cantieri per la costruzione della piscina e il completo rifacimento della pista di atletica. Ne parla nel dettaglio il sindaco Carlo Gubellini. "Abbiamo sempre creduto nella possibilità di riuscire a realizzare ’il sogno’ e di chiudere un capitolo che si trascina da quasi 30 anni – sottolinea il primo cittadino –. Nell’area di via dello Sport, dove sono già presenti numerosi impianti sportivi, partiranno finalmente i lavori di costruzione della nuova piscina con la realizzazione di una vasca coperta di 25 metri. L’amministrazione aveva già annunciato il via, ma purtroppo, alla fine del 2021, dopo il rilascio del titolo edilizio, la partenza è stata sospesa a causa dell’aumento significativo dei costi delle materie prime e la Rari Nantes Castenaso ha dovuto reperire le risorse necessarie per far fronte ai maggiori costi di realizzazione dell’opera rispetto al piano economico finanziario del 2019, che aveva consentito alla società di ottenere un mutuo da parte di Emilbanca - Credito Cooperativo".

Grazie a un importante investimento messo in campo dalla Rari Nantes, che supera i 3 milioni di euro, "oggi possiamo esprimere una grande soddisfazione nel vedere che un sogno si sta trasformando in realtà", prosegue il primo cittadino.

Ma le buone notizie non finiscono qui perché, grazie a un finanziamento del Pnrr di 1,6 milioni di euro, il Comune ha messo in campo il completo rifacimento dell’attuale pista di atletica, che conta otto corsie e zone per il salto e il lancio.

"Il progetto – spiegano dal Comune – è stato approvato anche dal Coni per l’omologazione. Saranno inoltre costruiti i nuovi spogliatoi, verranno realizzati i plinti per le torri faro e saranno effettuati una serie di interventi per il miglioramento della pista ciclabile che collega il capoluogo a Marano. Il cantiere è già in fase di allestimento e durerà circa un anno. Con questi due nuovi e importanti impianti avremo la possibilità di coinvolgere e avvicinare un maggior numero di ragazzi alla pratica sportiva e di offrire a tutti i cittadini un’opportunità in più per il proprio benessere individuale e sociale".