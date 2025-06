Piscina esterna e palestra aperte per l’estate

Buone notizie a metà per la piscina comunale di Ozzano, gestita da Sogese. Dopo la chiusura forzata dell’impianto natatorio a causa dei gravi danni al tetto provocati dalle raffiche di vento dello scorso febbraio, il Comune, consultati tutti gli enti competenti, ha revocato l’ordinanza di ‘chiusura totale’ della struttura, sostituendola con una ‘parziale’. Provvedimento grazie al quale il gestore Sogese potrà tornare a utilizzare alcuni spazi dell’impianto e parte dell’area esterna. Questo permetterà la riapertura della palestra e dei servizi annessi tra il 16 e il 23 giugno, mentre la piscina esterna sarà nuovamente accessibile entro il 30 giugno.

"Siamo finalmente pronti a riaprire una parte di questa struttura fondamentale per il nostro territorio – afferma il sindaco di Ozzano dell’Emilia, Luca Lelli –. I danni causati dal maltempo sono stati ingenti e sarà necessario rifare l’intera copertura del tetto. La burocrazia ha richiesto tempi lunghi, ma ora possiamo indicare delle date per la riapertura della palestra e dell’area esterna. È importante sottolineare che il cantiere per la sistemazione del tetto sarà attivo, ma non interferirà con le aree rese nuovamente agibili. Siamo felici che i cittadini possano tornare a beneficiare di questi servizi e che i lavoratori impiegati dal gestore a Ozzano possano riprendere la loro attività".

"Siamo felici di poter finalmente annunciare la riapertura di parte del nostro impianto – spiegano da Sogese –. Siamo rientrati nel centro sportivo e tornati al lavoro per ripristinare la palestra e preparare l’area esterna nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti sulle date di apertura ufficiali, gli orari e tutte le informazioni utili per la gestione degli abbonamenti palestra".

L’impianto natatorio e sportivo era stato chiuso lo scorso febbraio dopo che alcune forti raffiche di vento avevano scoperchiato il tetto. Come aveva spiegato in precedenza Lelli in merito alla piscina al chiuso, "i tempi di attesa così lunghi sono dovuti al fatto che la copertura del tetto che era stata sradicata deve essere totalmente rifatta, ed è stato necessario procedere con l’affidamento di un nuovo progetto esecutivo entro il 14 giugno. Dopo seguirà l’approvazione, l’affidamento e il possibile via ai lavori. Anche noi vogliamo che la piscina riapra, offrendo tutti i servizi quanto prima. Stiamo lavorando su questo in modo serrato da mesi, ma la burocrazia impone dei tempi. Adesso però siamo contenti di riuscire a riaprire almeno una parte dell’impianto".

Zoe Pederzini