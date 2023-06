Piscina Kennedy, un salvagente dai privati

Il Comune di San Lazzaro passa al contrattacco per rendere ’green’ la piscina comunale di via Kennedy. Nasce così l’idea di avviare un project financing, una procedura di finanziamento per opere pubbliche che possono utilizzare risorse alternative, come ad esempio il coinvolgimento dei privati, per la gestione e il mantenimento dell’impianto. Lo hanno annunciato la sindaca Isabella Conti assieme agli assessori al Bilancio e allo Sport Michele Cristoni e Luca Melega.

Nello specifico è stato aperto un bando attraverso il quale il soggetto aggiudicatario gestirà la piscina per tredici anni, assicurando però lavori mirati a rendere efficiente la struttura in campo energetico. O meglio, dovrà farsi carico della riqualificazione dei sistemi di produzione energetica per il riscaldamento e per la produzione dell’acqua calda sanitaria a servizio dell’impianto, composto non solo della piscina ma anche dalla palestra e sala pesi con annessi servizi, spogliatoi e locali tecnici.

Tra le novità previste c’è anche l’eliminazione della centrale a gas a favore di un sistema "full electric" con pompe di calore di ultima generazione, e il rifacimento completo di tutto l’impianto, compresi gli aerotermi, e l’installazione di pannelli fotovoltaici per circa 100KWp sul tetto, con il potenziamento della cabina elettrica, indispensabile per reggere le nuove richieste elettriche. Pannelli che si aggiungeranno a quelli che saranno installati dal Comune, per un risparmio totale stimato sulle utenze energetiche nell’ordine del 40%, a partire dal secondo anno della concessione. Il valore degli investimenti per la riqualificazione ammonta a circa 1.314.425 euro.

Il Comune, grazie a questo progetto, continuerà a pagare lo stesso canone (circa 120mila euro all’anno), riqualificando a livello impiantistico tutto l’edificio senza ulteriori oneri per le casse comunali.

"In nove anni abbiamo riqualificato tutti gli impianti sportivi e l’ultimo tassello era quello della piscina - spiega il sindaco Isabella Conti -. Era però necessario un cambiamento strutturale, con un investimento a lungo periodo che permettesse all’impianto di essere autonomo e a elevato risparmio energetico, e attraverso il project financing tutto questo sarà possibile".

"Una riqualificazione - aggiunge l’assessore allo Sport Melega - che vedrà l’impianto completamente elettrico. L’accordo è stato condiviso con le società sportive". A conclusione l’assessore al Bilancio Cristoni aggiunge:"A San Lazzaro è in atto un piano d’investimenti straordinario, di circa 50 milioni di cui buona parte sono fondi del Pnrr".

z. p.