Piscina King, da sabato si nuota all’aperto

Puntuale con l’inizio dell’estate, sabato a Casalecchio si apre la stagione all’aperto della piscina Martin Luther King. In via dello Sport, con vista sul Colle della Guardia e terrazza naturale sul corso del Reno, verrà aperta anche la seconda vasca della piscina più frequentata di Casalecchio. Con la gestione confermata alla società Reno Sportiva si aprono i lettini nel solarium all’aperto e si riempie anche la vasca ludica scoperta dotata di idromassaggi. Tutto intorno la spiaggia con sdraio e ombrelloni oltre alla vista sul verde della collina verso San Luca. Resta aperta e fruibile anche per l’estate aperta la piscina coperta, la cui vasca grande sarà sempre riservata ai soli nuotatori con apertura alle 6,30 di mattina nei giorni di martedì e giovedì nei mesi di giugno e luglio. Per tutti gli altri giorni l’orario sarà dalle 9.30 alle 19.30 con esclusione del mercoledì quando è previsto il prolungamento dell’apertura fino alle 22. Anche quest’anno ci sarà la presenza del chiosco di Bon da Bon dove chi passa la giornata in piscina, potrà trovare ristoro.