Piscina, la minoranza accusa: "Un altro ritardo inaccettabile"

"Sono ritardi inaccettabili quelli legati alla piscina, è l’ennesima beffa per i tanti castellani che da mesi non possono più fare attività nella struttura". Non usa giri di parole Luca Morini di Prima Castello. Quello del consigliere comunale d’opposizione è un attacco frontale all’amministrazione, attacco ampiamente preventivabile dopo che, proprio ieri, dal Palazzo di piazza XX Settembre arrivava l’inattesa notizia di un nuovo posticipo della riapertura della piscina. Non più il 9 gennaio ma, con un punto interrogativo che tale resterà ancora per giorni, il 18. "Abbiamo provato fino all’ultimo momento a rispettare i tempi annunciati, ma purtroppo siamo costretti a informare la cittadinanza di un lieve ritardo sulla tabella di marcia (…) causa la difficoltà di reperimento dei materiali per i lavori che caratterizza questa difficile fase storica e delle chiusure dei fornitori durante le festività", ha motivato il sindaco Tinti, non senza un comprensibile imbarazzo nel dover poi sottolineare che la nuova data di apertura sarà "probabilmente il 18 gennaio".

Un ritardo che, accusa Morini, fa il paio con altri seguiti a precise promesse: "A fine novembre chiesi quando avrebbe riaperto la piscina, e il sindaco assicurò che i lavori si sarebbero conclusi nelle successive settimane e che, anche se a ridosso delle festività, la piscina sarebbe stata riaperta almeno per l’agonismo a metà dicembre, mentre i corsi sarebbero stati riavviati dopo le festività, dunque a inizio gennaio". Ed è mancata anche, secondo Morini, "una comunicazione adeguata, imprescindibile anche e soprattutto in casi delicati e importanti come questi".

A Morini si accoda Giovanni Bottiglieri, consigliere di Prima Castello in quota Fd’I, che rincara la dose: "Perché il Comune non dispone dell’originale relazione di calcolo delle strutture della piscina comunale coperta? Come mai si procede senza pianificazione integrale dell’intervento provvisorio? Infatti, alla richiesta formulata con accesso agli atti di ricevere copia del progetto integrale che giustifichi la spesa di 650milaeuro, ci è stata fornita solo una relazione di progetto, priva di elaborati grafici, che prevede la fornitura, con progettazione (ancora da svolgere) di una copertura pressostatica, compreso tunnel di collegamento, per un importo di € 121.239,24 (al netto di iva). E poi, come sono stati spesi i restanti 528.760 euro?".