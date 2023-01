Piscina, l’appello dei gestori "Difficile resistere senza aiuti"

Prosegue la disputa tra Comune e gestori della piscina di Altedo di Malalbergo. Ad esprimersi è il gestore Fabio Bettazzoni: "Riteniamo che le nostre richieste di aiuto per la gestione dell’impianto siano assolutamente giustificate dalla grave situazione generata prima dal Covid e poi aggravate dal caro bollette. Si tratta di riequilibrare un contratto divenuto squilibrato per motivi del tutto indipendenti dalla gestione. Infatti tutti i gestori, anche se hanno beneficiato di aiuti pubblici (Stato e Regione), hanno avanzato richieste analoghe in quanto tali aiuti non sono sufficienti a sanare le ferite generate dal Covid e nemmeno a fronteggiare i costi energetici". Bettazzoni, poi, aggiunge: "Oltre ad avere investito nella costruzione dell’impianto quasi 1,5 milioni di euro (sui 2,4 complessivi), in quasi 16 anni di gestione Nuovo Nuoto ha sempre gestito l’impianto con attenzione ai consumi non avendo contributi in conto gestione (utilizzo teli di copertura, docce a tempo) oltre ad avere costituito una scuola nuoto di qualità con istruttori molto preparati che ha consentito di formare migliaia di utenti e alcuni atleti di alto livello come Giada Senatore".

"Lo sforzo di rimanere aperti attualmente è tutto sulle nostre spalle – sottolinea Bettazzoni – e, per garantire la continuità del servizio ai cittadini del territorio (famiglie, bambini, adulti, anziani, diversamente abili), proseguire le attività ai circa 30 lavoratori coinvolti e consentire agli atleti di potersi allenare al meglio, faremo tutti gli sforzi possibili, ma non sappiamo fino a quando riusciremo a resistere. Invitiamo formalmente l’amministrazione a un confronto in sede regionale per cercare una soluzione condivisa".

z. p.