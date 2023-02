Piscina, lunedì la riapertura "Chiarezza sulla manutenzione"

Salvo (facendo tutti gli scongiuri del caso) ulteriori imprevisti, la piscina riaprirà lunedì, dopo uno stop di quasi un mese dovuto alla rottura delle tubature che avevano portato a una maxi perdita d’acqua da 250 metri cubi. Una nuova chiusura e ripartenza, l’ennesima, accompagnata ancora una volta da una coda polemica che, c’è da credere, non si concluderà neppure se tutto, come spera (e prega) il Comune, andrà questa volta per il verso giusto. La consigliera di Prima Castello, Elena Roncassaglia ha protocollato un’interpellanza che riguarda la questione più delicata di tutte, ovvero il passato remoto della piscina, e quei lavori che avrebbero dovuto consentire alla struttura di reggere senza problemi in attesa che venisse partorito il progetto del nuovo impianto. La neo-consigliera sottolinea nell’interpellanza come "il problema alla struttura, in particolare alle travi di sostegno della copertura, fosse già evidente nella relazione datata 2015 dell’ingegnere Capitò, incaricato dallo stesso Comune di verificare se la struttura, dopo la chiusura forzata tramite ordinanza sindacale dello stesso anno, fosse stata messa in sicurezza". Nello stesso anno fu segnalata dal gestore "una caduta di cemento dall’alto sul corpo vasca, e dopo un’ispezione si procedette con la rimozione del controsoffitto perché ammalorato e l’installazione di una rete di protezione da possibili cadute di pezzi di cemento". Ebbene, seguì il parere dell’ingegnere "favorevole alla riapertura della piscina ma vincolato ad una ulteriore verifica alla sicurezza ambientale entro e non oltre il 27 febbraio 2016", con programmazione di "interventi urgenti e tassativi di manutenzione straordinaria di reintegro e protezione delle strutture portanti interessate dal degrado".

Ma proprio qui nasce il problema, perché la consigliera assicura di "non aver trovato nessuna traccia nei documenti messi a disposizione dall’amministrazione comunale su questa ulteriore verifica alla struttura nella data richiesta dal consulente". Vogliamo chiarezza", conclude Roncassaglia.