Piscina riaperta per la stagione estiva

La cittadella dello sport di Budrio si fa strada. Procedono i lavori presso il piazzale della Gioventù, finanziati interamente dalle risorse assegnate dal Pnrr, 5 milioni. Sono quattro le strutture coinvolte nei restyling: la piscina comunale, il campo sportivo, il palazzetto dello sport e la costruzione ex-novo di una palestra in sostituzione dei fatiscenti "palloni del tennis" oramai in disuso da molti anni.

La piscina si presentava da diverso tempo in uno stato avanzato di degrado e si è quindi reso necessario un rinnovamento totale della struttura: per la prossima stagione estiva dovrebbe aprire le porte e sarà attrezzata per la fruizione delle persone con disabilità, per le persone ipovedenti con la creazione di una mappa tattile e per gli anziani, compreso per chi soffre di malattie neurodegenerative. Gli interventi riguarderanno non solo la vasca grande, ma anche l’area verde, con la piantumazione di erbe e piante aromatiche per sviluppare e far riemergere emozioni sensoriali, il percorso salute, accessibile soprattutto alle persone con disabilità e ipovedenti. Riqualificata anche l’area spogliatoi, ristrutturate le pavimentazioni esterne e il verde circostante.

Per quanto riguarda il Palamarani, procedono i lavori di ampliamento della struttura che si concluderanno entro l’anno. Termineranno invece a fine gennaio i lavori di rifacimento della copertura, per questo specifico intervento di 350mila euro sono state messe a disposizione risorse del bilancio comunale. I lavori dello stadio Zucchini prevedono una riqualificazione totale della struttura che comprende l’adeguamento degli spazi delle attività di servizio e la sostituzione del manto erboso con uno in erba artificiale. Entro la primavera il Mezzolara Calcio tornerà a giocare le partite casalinghe nel nuovo stadio. Infine per ciò che concerne la nuova palestra in corrispondenza degli ex palloni del tennis, i lavori stanno proseguendo.

Così la sindaca Debora Badiali: "Era prima di tutto necessario garantire la sostenibilità economica nel tempo dei progetti e fondamentale realizzarli nel rispetto dei finanziamenti ricevuti, per questo siamo intervenuti drasticamente per vincere questa sfida del Pnrr: il progetto della piscina è stato completamente rivisto. Il progetto della nuova palestra comunale è stato ripensato anche perché il finanziamento destinato si è rivelato decisamente insufficiente come accaduto al Palamarani. Infine anche il progetto dello stadio è stato stravolto a causa della non fattibilità degli interventi previsti dall’idea originale".