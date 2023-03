Piscina, riaperte tutte le vasche

Da ieri sono aperte tutte le vasche e sono riprese tutte le attività nella piscina comunale di Castel San Pietro. Conclusa la settimana scorsa la riparazione della rottura nell’impianto idrico , lunedì scorso erano state subito riaperte la vasca grande sotto il pallone pressostatico e quella per bambini, mentre per quella adibita a ’palestra in acqua’, dove si fanno ginnastica, idrobike e riabilitazione, si

era preferito attendere per fare ulteriori verifiche, che fortunatamente hanno dato riscontro negativo.

Riprendono dunque a pieno regime sia i corsi organizzati dalle associazioni che afferiscono a Swim

Castello che la pratica sportiva libera in capo al gestore Sogese.