Piscina, riaprono due vasche

Domani riapre parzialmente la piscina di Castel San Pietro. La notizia ufficiale è arrivata dal Comune, che a sua volta l’ha ricevuta da Sogese, la società che gestisce l’impianto.

"Si potranno utilizzare la vasca grande sotto il pallone e la vasca piccola, mentre quella intermedia rimarrà chiusa per le ultime verifiche", si legge nel comunicato. La notizia arriva a due giorni da un consiglio comunale infuocato, con il sindaco Tinti che, pur non confermando una data di riapertura, aveva sottolineato: "La perdita è stata riparata, una volta raggiunta l’idonea temperatura dell’acqua l’impianto riaprirà", scongiurando poi un ipotetico nuovo problema. "È stata fatta oggi (giovedì, ndr) l’ennesima ispezione per verificare un’eventuale piccola perdita, con esito fortunatamente negativo, mentre riguardo alla perdita più importante ribadisco, l’opera di ripristino è stata conclusa".

L’impossibilità di usufruire della piscina per alcuni mesi aveva provocato parecchi disagi alle decine di famiglie che mandavano i propri figli a nuotare, e anche a quegli appassionati che si tengono in forma tutto l’anno inanellando vasche su vasche. Ora, facendo gli scongiuri, si vede la luce in fondo al tunnel.