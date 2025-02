Piscina scoperchiata dal vento, sono partiti i lavori di ripristino

Sistemazione in vista per la piscina comunale di Ozzano, in via Nardi, dove martedì scorso i forti venti di burrasca avevano letteralmente sradicato la copertura del tetto.

A rendere ufficiali alcune novità, nella giornata di ieri, è stato lo stesso staff del centro sportivo Acqua&Fitness di Sogese, società che segue le attività nella piscina comunale: "Sono iniziati i lavori di sgombero e smaltimento del coperto della piscina, distaccatosi il 28 gennaio a causa delle forti raffiche di vento. Al momento, purtroppo, non sono state dichiarate tempistiche certe, tuttavia l’amministrazione comunale si è attivata per poter riaprire l’impianto nel minor tempo possibile. Terremo informati tutti gli utenti sugli sviluppi e, non appena possibile, comunicheremo la data della riapertura. Il periodo di attività non goduto verrà interamente recuperato".

Come, poi, già specificato dal sindaco Luca Lelli: "Per la rimozione della copertura è stato necessario attendere il sopralluogo del perito dell’assicurazione. Come specificato da Sogese, tutti gli utenti che usufruiscono delle attività della piscina comunale in via Nardi, nel frattempo, possono usufruire di altri spazi in Comuni limitrofi gestiti dalla stessa società".

z. p.