Pista ciclabile di via Saragozza a Bologna, la corsia si tinge di rosso. La foto è virale

Bologna, 29 giugno 2023 – Dal 1 luglio Bologna sarà Città 30, ma le novità non finiscono qui e non riguardano solo gli automobilisti. Da oggi la corsia ciclabile di via Saragozza, che dalla Porta si dirige verso il Meloncello, è interamente colorata di rosso.

La nuova ciclabile di colore rosso e uno dei primi meme sfornati dalla rete. In particolare da Nicola Stanzani (Forza Italia)

Una bella sorpresa per la cittadinanza e per tutti coloro che si muovono in bici sotto le due Torri. Le prime foto sono diventate virali sui social. Uno dei primi a creare dei meme, utilizzando Super Mario, è stato Nicola Stanzani, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale. Cosi, fra ciclabili rosse e città 30, sul web già impazzano i meme (la fotogallery).

“Siamo soddisfatti del buon lavoro fatto dall’assessorato e dagli uffici del Comune e lo consideriamo un passo avanti fondamentale per rendere più visibile, sicuro e rispettato lo spazio per le biciclette in strada: non più solo gli attraversamenti, ma le intere corsie ciclabili”, dice Fabio Bettani, presidente della Consulta comunale della bicicletta.

Una proposta avanzata dalla Consulta già la scorsa estate durante un incontro formale con l’Assessora Orioli. La colorazione rossa si auspicano che diventi uno standard esteso a tutte le corsie ciclabili primarie, sia già esistenti sia in progettazione. Ovvero sulle strade radiali della città, come per esempio via Murri e via Toscana.

Ciclabili rosse, il Comune: “Spazi più sicuri”. La mappa

Questa mattina i lavori sono iniziati sulla ciclabile in via Saragozza, dalla Porta verso il Meloncello, mentre nei prossimi giorni partiranno sugli incroci e attraversamenti in via Azzurra. I prossimi interventi analoghi riguarderanno altre zone della città come le ciclabili di via Murri e via Toscana.

Si tratta di una modalità che rende le ciclabili e gli incroci più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole. La colorazione rossa segnala infatti in modo più evidente la presenza di pedoni e ciclisti, così come la necessità di non parcheggiare sulla ciclabile, facilitando la convivenza di tutti gli utenti che si muovono sulla strada a velocità diverse.

"Pensiamo sia indispensabile farlo ancor più adesso nella nuova ottica della Città 30 -aggiunge Fabio Bettani- per raggiungere gli obiettivi di sicurezza stradale. È una scelta che finalmente ci avvicina alle migliori esperienze europee: la colorazione rossa delle intere corsie ciclabili, oltre che degli attraversamenti, è infatti un espediente utilizzato in tutta Europa, che le rende più riconoscibili e induce a un maggior rispetto da parte degli altri utenti della strada, sia nella circolazione che nella sosta”.

Questo si tratta di un primo investimento su via Saragozza, dove è presente una ciclabile strategica e utile per una zona densamente attraversata ogni giorno da molte persone in bicicletta.