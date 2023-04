Piste aperte fino a Pasquetta Ultima settimana di sci al Corno

Le piste del Corno alle Scale resteranno aperte fino a Pasquetta. L’obiettivo di riuscire a girare la boa delle festività pasquali con gli impianti ancora in funzione, dopo avere mancato quelle natalizie per assenza di neve, sta per essere raggiunto. Un traguardo anche ’psicologico’ che la società di gestione, dopo le bizze meteorologiche delle ultime settimane che hanno decisamente ridimensionato la copertura nevosa, sta perseguendo con notevoli sforzi organizzativi.

L’annuncio dell’apertura prolungata fino al 10 aprile è stato pubblicato ieri. "Stiamo lavorando per riuscire ad aprire, sabato, domenica e lunedì, anche la seggiovia Pian di Pattane-Rocce – si legge sulla pagina ufficiale della stazione sciistica – che si aggiungerà agli impianti già in funzione durante tutta la settimana e cioè le seggiovie Direttissima e Campo Scuola con le piste Polla, Stadio dello Slalom e Campo Scuola". Dopo di che, sarà il momento di stilare un bilancio della prima stagione post-Covid, iniziata malissimo per la prolungata mancanza di neve e raddrizzata in corso d’opera. Le previsioni meteo annunciano infiltrazioni fredde da Nord e basse temperature per tutta la settimana, con condizioni che dovrebbero quindi favorire il lavoro dei gestori per offrire agli sciatori piste in buone condizioni nel weekend pasquale, che segnerà la chiusura ufficiale della stagione.