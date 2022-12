"Piste ciclabili dissestate e cantieri in ritardo"

Piste ciclabili in ritardo, dissestate, che terminano in un prato. Il comitato ‘La voce di chi non ha voce’ mette insieme il campionario di problematiche che riguardano ciclabili e ciclopedonali del territorio, esordendo con un dato incontrovertibile, conosciuto (e mai nascosto) anche dall’attuale giunta: "Castel San Pietro è in netto ritardo rispetto agli altri Comuni del circondario, quasi tutti collegati tra loro e comunque anche internamente molto più attrezzate a livello di percorsi in sicurezza per i cittadini che utilizzano il mezzo a due ruote".

A proposito di ritardi, il portavoce del comitato Giovanni Bellosi (nella foto) parte sottolineando "i tempi biblici delle due ciclopedonali sulla via Emilia, quella che collegherà Osteria Grande con Ozzano e quella che collegherà Castel San Pietro con Toscanella di Dozza. D’accordo – ironizza –, che siamo la città slow, la città lenta, al passo di lumaca, ma i ritardi accumulati sono imperdonabili, e se sulla prima delle due piste si procede (pian piano), su quella Castel San Pietro–Toscanella non si vede traccia neppure dell’inizio dell’intervento, ad anni di distanza da quando le opere vennero promesse".

Non va meglio anche all’interno del capoluogo, denuncia il fondatore del comitato. A proposito di via Emilia, "il marciapiedi che scende da viale Oriani è dissestato e pieno di buche e avvallamenti, e l’attraversamento pedonale dalla casa protetta allo stesso marciapiedi non solo è privo di scivolo, ma il paradosso è che termina contro un albero e due pali della segnaletica". Procedendo nel cuore della città, "in via Marconi continua a mancare la ciclabile di collegamento con via Scania. Dopo la rinuncia alla rotonda (imposta dalla Soprintendenza, ndr) sembrava si potesse fare in breve tempo, invece sono passati due anni e della ciclabile non vi è traccia".

Più avanti sempre in via Scania "era stata fatta una ciclopedonale efficiente e sicura, con percorsi divisi tra bici e pedoni, ma molti tratti sono diventati, causa il dissesto della superficie, quasi impercorribili, specie tra via Albertazzi e le materne, e procedendo, all’altezza della rotonda tra via Scania e via Moro, le due ciclopedonali terminano in un prato, costringendo pedone o bici all’attraversamento della strada se si vuole proseguire in sicurezza. Insomma, con la rotonda di recente inaugurazione si è pensato a mettere in sicurezza gli automobilisti, ma non pedoni e ciclisti".

Claudio Bolognesi