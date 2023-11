Piste ciclabili e percorribilità l’intervento di un amatore

Mi sposto da decenni tutti i giorni in bicicletta, mi piace scoprire le nuove piste che vengono costruite. Mi posso considerare un esperto cicloamatore e mi sento di affermare che molte di queste piste non hanno senso, sono percorse da pochissime persone, sono difficilmente percorribili per via dell’asfalto degradato e mancano di manutenzione in generale. Sarebbe utile che il comune se ne occupasse con più premura.

Antonio Morrone