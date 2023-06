Piste ciclabili: incontro pubblico sulla mobilità

Oggi alle 10, in municipio a Persiceto, si terrà un incontro pubblico di presentazione dei progetti delle piste ciclabili di collegamento tra Persiceto e San Matteo della Decima e tra Persiceto e Sant’Agata con illustrazione dei tracciati previsti. Il tracciato di Sant’Agata, lungo circa 5 chilometri che scorre parallelo a via Modena, è stato già approvato ed il progetto esecutivo andrà in gara di appalto. Mentre per quanto riguarda quello di Decima è stato fatto un progetto di fattibilità per poi redigere il definitivo e l’esecutivo. In questo caso il tracciato si snoderà lungo l’ex linea ferroviaria.Nell’occasione, si terrà inoltre la consegna della bandiera gialla di Fiab ComuniCiclabili. Il Comune di Persiceto ha infatti ottenuto il riconoscimento di ‘Comune ciclabile’ per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta, con la valutazione di 4 bike-smile su 5.