Piste ciclabili per tutti Ma con giudizio

Le piste ciclabili anche nei centri urbani sono ormai diffuse a livello europeo. Ed è una scelta giusta perché separano la circolazione di auto, moto e camion da quella delle bici. Le ciclabili non sono un abito per tutte le aree cittadine. Ci sono strade dove conviene adottarle, altre già strette e complicate per il traffico dove invece ridurre la sede stradale è più un rischio che altro. Bologna ha puntato molto sulla mobilità a due ruote. Ma il Comune deve anche ricordarsi che esiste una circolazione di auto e furgoni che ha necessità di strutture e parcheggi. L’automobile per chi lavora è insostituibile e quindi occhio a non lasciarsi trascinare in derive ambientali pensando solo alle due ruote. Il problema parcheggi a Bologna è reale e irrisolto. La rete ciclabile urbana comunque è ben strutturata. Connette l’area urbana con il territorio metropolitano attraverso le dieci direttrici radiali principali e negli ultimi cinque anni è passata da un’estensione di 170 km agli oltre 200 km oggi. Circa 120 km di percorsi ciclabili sono piste in sede esclusiva oppure contigue a percorsi pedonali, percorsi promiscui pedonali e solo per le bici. Altri 50 km di percorsi sono allestiti in carreggiata. Vanno poi aggiunti circa 30 km di itinerari in aree boschive o fluviali. L’obiettivo della giunta comunale è quello di continuare ad ampliare la rete con oltre 50 km già finanziati e pronti a essere realizzati entro il 2024.

