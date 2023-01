Piste imbiancate, Ascom rilancia il Corno

Una campagna di comunicazione per cogliere fino in fondo le opportunità delle prossime settimane, dopo una prima parte di stagione critica a causa della mancanza di neve. Ora che il meteo inizia a girare per il verso giusto, la missione è dare impulso alla stagione turistica invernale e sostenere l’economia dell’Appennino bolognese. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi della campagna di comunicazione e promozione voluta da Confcommercio Ascom Bologna a favore del Comprensorio del Corno alle Scale e di tutto il sistema turistico locale. Gli impianti di risalita, dopo una lunga attesa, dovrebbero finalmente mettersi in moto sabato.

In questa fase, secondo l’associazione dei commercianti, è importante sostenere la società di gestione degli impianti, gli albergatori, i commercianti, i pubblici esercizi e tutto l’indotto legato al bianco e per questo l’Ascom scende in campo, da un lato, per ribadire l’importanza del turismo invernale per l’Appennino bolognese in termini di arrivi e presenze, dall’altro per contribuire concretamente alla ripresa dei flussi turistici. La campagna di comunicazione, ’Corno alle Scale. Emozioni da vivere’, realizzata da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con Federalberghi Bologna e con il contributo di Emil Banca e BCC Felsinea, prenderà dunque il via in questi giorni, sia sulla stampa sia sui social media, e punta a far riscoprire a bolognesi, visitatori e turisti le eccellenze del comprensorio sciistico e dell’intero Appennino. Così, spiega una nota, l’iniziativa metterà al centro le numerose componenti che contraddistinguono e impreziosiscono l’offerta turistica del Corno alle Scale e di tutta la montagna bolognese: dagli sport invernali al benessere, dalle acque termali all’enogastronomia, senza dimenticare naturalmente il patrimonio sia naturale e paesaggistico, sia storico-architettonico. "L’emergenza neve ha messo a dura prova operatori turistici, commercio e pubblici esercizi – sottolinea Enrico Postacchini, Presidente Confcommercio Ascom Bologna – e per questo, fin da subito, abbiamo sollecitato le Istituzioni ad ogni livello a intervenire con liquidità, risorse e investimenti per salvaguardare l’Appennino e le sue imprese. Inoltre, come Associazione, riteniamo fondamentale affiancare il comprensorio del Corno alle Scale con una campagna di comunicazione e promozione che confidiamo possa dare, nelle prossime settimane, un impulso importante alla stagione invernale".

"Il Corno alle Scale è la nostra montagna – aggiunge Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna –. Partendo da questa considerazione, con la campagna ’Corno alle Scale. Emozioni da vivere’ vogliamo dare un contributo forte e concreto al rilancio della stagione, che sarebbe certamente un errore considerare già conclusa. È chiaro però che l’Alta Valle del Reno e tutto l’Appennino hanno bisogno di un sostegno adeguato per poter investire su tutte le componenti dell’offerta turistica, compresa naturalmente quella del bianco e degli sport invernali che, numeri alla mano, costituisce una risorsa imprescindibile per l’economia dell’intero territorio montano".