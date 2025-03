Pititto a capo della Mobile di Roma

La chiusura del cerchio sulla sparatoria di via Audinot è stato l’ultimo atto bolognese del capo della Squadra mobile Roberto Pititto, che dopo 4 anni lascia la città per prendere incarico a Roma, dove andrà a ricoprire lo stesso ruolo. "Un dirigente che per me rappresenta l’eccellenza nella polizia – ha detto, salutando Pititto, il questore Antonio Sbordone –. Ciascuno cerca di dare il suo meglio: lui ci è riuscito. In questo anno e mezzo alla guida della Questura bolognese ho visto operazioni straordinarie della Mobile. E Pititto ha dato grande disponibilità anche ad affrontare le esigenze di sicurezza del territorio, dalle spaccate nei negozi allo spaccio, fino al problema attuale dei vandalismi alle auto". Il questore ha concluso con gli in bocca al lupo, "Pititto va a coronare un sogno a Roma, ma non si fermerà: ha ancora tanti obiettivi da raggiungere".

n. t.