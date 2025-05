Pitura Freska a DiMondi. Pin Floi torna 35 anni dopo

Sono stati per molti decenni i protagonisti assoluti della scena reggae italiana, i Pitura Freska, con la loro rilettura dei più ipnotici ritmi giamaicani ma in versione lagunare. La loro Kingston, situata tra Venezia e Marghera, arriva questa sera a Bologna, al Festival DiMondi, con il concerto di sir Oliver Skardy, che del gruppo è stato il cantante e l’autore delle canzoni. Una occasione per ripercorrere una avventura artistica lunga 35 anni, iniziata nel 1990 con la pubblicazione di Ossigeno, una cassetta registrata da indipendenti, che conteneva alcuni dei brani che li fecero conoscere subito ovunque in Italia.

Le loro ballate che sapevano di tropici, ma cantate in dialetto veneziano, sempre irriverenti, caustiche, raccontavano il disincanto di una generazione alternativa che assisteva, con ironia e distacco, sia ai grandi fatti della cronaca, sia a quelli più legati al territorio. Come la loro ballata più famosa, tra quelle delle origini, Pin Floi, reportage divertito della lunga giornata del 15 luglio 1989, quando nella città arrivarono, per un concerto entrato nella storia della musica dal vivo nel nostro paese, i Pink Floyd. È la Notte del Redentore e una massa enorme di ragazzi vengono travolti dai suoni psichedelici della rock band inglese, che si esibì su una piattaforma galleggiante creando anche tanti malumori negli abitanti e accuse alle istituzioni per aver messo a rischio la fragilità del bacino di San Marco.

Oggi, a distanza di tanto tempo, Pin Floi è più ricordata dello spettacolo stesso, e Skardy l’ha riregistrata in un nuova versione, Pin Floi (35 Celebration), che ha dato il nome al tour con il quale sarà oggi a Bologna. Da lì inizio la loro carriera e si ritrovarono, in pochi mesi, a passare dai centri sociali, dove abitualmente proponevano la loro musica, ai piani alti dell’industria discografica, con la multinazionale BMG, che si occupò del loro primo disco ‘ufficiale’, Na Bruta Banda, chiedendo però che quella cassetta venisse tolta dal mercato.

In piazza Lucio Dalla racconterà la loro carriera, eseguendo i tanti titoli che l’hanno caratterizzata, da Saria Beo a Picinin a Marghera, viaggio nei luoghi del complesso industriale, immaginato senza fabbriche e con la vegetazione dei tropici che prende il sopravvento sui capannoni. Sino alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 1997, all’apice della notorietà. Sul palco per eccellenza del Festival della Canzone Italiana portarono un brano dal titolo Papa Nero, con il ritornello che recitava Aver un Papa nero No me par vero. Un inno antirazzista, un sogno che, ha detto di recente Skardy, si era concretizzato con la nomina di Papa Francesco. E dopo la scomparsa del pontefice argentino, del quale il cantante veneziano, era un grande ammiratore, la canzone è entrata nella classifica Viral di Spotify, amata e ascoltata da un pubblico che, in buona parte, non era nato quando è stata pubblicata.