Più alberi, meno cemento ’Bologna Verde’ al via

Obiettivo: una città più verde. È questo il sunto del lavoro del Comune per realizzare ’Bologna Verde’, un piano di operazioni e interventi che hanno l’obiettivo ambizioso di rendere la città più green e di rimuovere centomila metri quadri di cemento e asfalto.

Gli ulteriori 6 milioni e mezzo di euro stanziati con i fondi del Programma nazionale metro plus portano a una spesa complessiva di 23 milioni, che sarà distribuita su 15 interventi strategici in città metropolitana. "Si tratta di un lavoro di regia", ha affermato ieri la vicesindaca Emily Clancy a Palazzo d’Accursio. "All’interno sono compresi progetti già conosciuti come la rigenerazione verde del Parco della Montagnola e la riqualificazione dei villaggi Ina in Due Madonne e Borgo Panigale, a cui vanno aggiunti la realizzazione di un nuovo parco pubblico nell’area del Lazzaretto e la creazione diffusa di nuove aree verdi tra il centro storico e la periferia della città".

Altri interventi previsti riguardano il rinnovamento di Piazzetta Ceverini e la ristrutturazione del Giardino Don Bosco, sul quale la giunta punta particolarmente in virtù del raddoppio dei fondi originariamente previsti: da 500mila euro si passa ad un milione di euro per la messa a dimora di nuovi impianti arborei e arbustivi, oltre alla realizzazione di tappeti erbosi. Da citare, infine, gli interventi riqualificatori già programmati all’interno del progetto Talea, come l’ex scalo Ravone e il Fossolo, le operazioni stabilite dagli strumenti urbanistici attuativi, come il completamento del polo universitario al Navile e la tutela di boschi urbani esistenti, in questo caso i Prati di Caprara e il Bosco Tanari. Escluso dunque il Cierrebi, sul quale la vicesindaca è voluta tornare in seguito alle polemiche sull’abbattimento degli alberi, dei quali "una parte consistente erano malati o morti. Sul tema sono uscite tante informazioni contraddittorie".

Per l’attuazione concreta del piano è stato attivato un percorso pubblico, per condividere con la città e i cittadini i dati e la conoscenza sul patrimonio verde, le potenzialità e le possibili criticità. Nei primi sei mesi di percorso sono stati organizzati una decina di appuntamenti di natura divulgativa, oltre a venti incontri di laboratorio di prossimità, nei quali sono stati coinvolti circa 1.300 cittadini in un’attività di co-progettazione e co-realizzazione con il Comune. In quest’ambito sono stati anche costituiti due comitati, formalizzati nell’ultima delibera della giunta Lepore: il Comitato Scientifico, composto da accademici ed esperti delle tematiche trattate e il Comitato di pilotaggio, formato da tecnici con esperienze gestionali. "È stato fatto un grande lavoro di immaginazione, ora siamo nella fase di attuazione del progetto", conclude Clancy.

