Più aria e più salute. L’Arma dona un albero all’ospedale di Persiceto

Matteo Naccari
Bologna
23 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
‘Un albero per la salute’: il progetto nazionale approda all’ospedale di San Giovanni in Persiceto. E’ l’iniziativa di piantumazione di alberi in 38 ospedali italiani e promossa dalla società scientifica Fadoi, Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti, e dall’Arma, raggruppamento carabinieri biodiversità, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali. L’altra mattina nei pressi dell’ospedale Santissimo Salvatore è avvenuta infatti la piantumazione di un giovane albero.

La pianta può essere geolocalizzata fotografando uno speciale cartellino ed è possibile seguirne la crescita su un sito web dedicato, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica. All’evento (nella foto) hanno partecipato, oltre a una delegazione del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il sindaco Lorenzo Pellegatti, Elisabetta Romboli, direttrice della medicina interna dell’ospedale di Persiceto, numerosi professionisti, clinici e personale assistenziale del nosocomio persicetano e dell’Azienda Usl di Bologna e Giordano Lanzarini, presidente Comitato consultivo misto socio – sanitario distretto pianura ovest.

