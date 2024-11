"Più assistenza per chi soffre"

"La sanità è un diritto, per tutti, e deve essere accessibile senza ostacoli o problemi. Quindi va messa al primo posto" nella lista dei temi principali su cui dovrà lavorare viale Aldo Moro. A dirlo è William Sanmartini, classe 1972, che individua anche il secondo punto: "Bisogna parlare di ecologia e ambiente – afferma –. Il cambiamento non è più qualcosa di campato in aria: sono tra gli alluvionati di via del Meloncello. E poi si dovrà agire sull’assistenza agli anziani, tema che pesa sulle famiglie. Ora i figli, con i genitori anziani, non riescono più ad aiutarli. Siamo noi anziani a dover correre nella loro direzione

senza il sostegno delle istituzioni".