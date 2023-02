Più controlli contro le stragi di alberi

Non saranno stati alberi centenari, ma le piante abbattute da qualche scriteriato a lato della Ciclovia del Sole è un atto che va punito con severità. Chi deve indagare pare sia già sulla strada giusta per dare un nome e un cognome all’autore della strage ambientale. Mentre il mondo è impegnato a trovare la formula per ridurre le emissioni e l’Europa mette al bando (2035) le auto diesel e benzina, la società civile non deve permettere episodi come questo che sembrano minuscoli, ma sono gravi dal punto di vista morale e ambientale. Se a casa nostra tagliamo un salice senza permesso rischiamo guai seri con l’amministrazione e allora su stragi ambientali come quella della Ciclovia bisogna intervenire e punire i responsabili con la giusta proporzione. Un taglio simile (non sappiamo se lecito o illecito) si è verificato un paio di mesi fa anche a lato del fiume Samoggia, non lontano da Calcara. Gli alberi e la vegetazione sono un valore da preservare e forse sarebbe il caso di insistere sull’educazione dei ragazzi già alle elementari. La consapevolezza di oggi ci può dare la sicurezza domani. Ci sono, per esempio, privati e aziende agricole, che hanno usufruito di fondi europei per il ritiro ventennale di coltivazioni a favore di aree boschive. Molti di questi contributi sono scaduti. Europa e Regioni stanno valutando come ripristinarli e in che forma. Un albero in più costituisce una speranza in più.

