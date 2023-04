"Più controlli e una sede della Polizia Locale"

"Vogliamo il comando della Polizia Locale in centro e chiediamo più controlli". Questa la richiesta sollevata dal comitato ‘Viviamo Granarolo’. A parlarne nel dettaglio, con striscione alla mano, è Carlo Trenti, ex consigliere di opposizione e ora presidente del Comitato : "Il Comune negli ultimi 10 anni ha conosciuto un’espansione urbanistica enorme: crescita vuol dire anche adeguamento dei servizi per una popolazione in espansione. La sede dei vigili urbani deve restare in centro. Il paese è cresciuto, ma traffico e delinquenza, anche minorile purtroppo, sono aumentati parimenti dando molto filo da torcere all’amministrazione stessa, ai carabinieri e alla Locale. Il sindaco si era espresso favorevolmente per un presidio della Polizia Locale in centro, ipotizzandolo così efficiente con la caserma dei carabinieri nell’attuale sede, ovvero a sud, e la Polizia Locale nella vecchia sede Ausl a nord, plesso da anni in disarmo e oggetto di vandalismi".

Il Comitato conclude: "Il trasferimento della sede della Locale in frazione a Viadagola, in affitto a quanto ci risulta, inadeguata rispetto all’attuale organico, non appare finalizzato all’impegno che in qualche modo aveva preso il sindaco. Un segnale sbagliato e noi, come comitato, attiveremo azioni di visibilità e mobilitazione per ripristinare il progetto inizialmente pensato di adibire l’ex Poliambulatorio a sede di prestigio per la Polizia Locale. Chiediamo, poi, un incontro con il sindaco".

E a rispondere è proprio il primo cittadino di Granarolo Alessandro Ricci: "La sede di Viadagola è adeguata al Corpo e alla dotazione organica attuali. L’ex poliambulatorio sarà ristrutturato con i fondi del Pnrr, con destinazione vincolata all’Emporio Solidale. L’ipotesi di farne la sede della Polizia Locale è superata da tempo, era stata pensata quando il servizio era svolto insieme a Castenaso e a Granarolo non c’era la sede del Comando. Nel capoluogo è stato mantenuto un presidio in Municipio, dove la Polizia Locale riceve il pubblico e dove svolge anche altre funzioni. Sviluppare i servizi anche nelle frazioni è coerente con un paese che cresce e in questo contesto abbiamo trovato una sede consona al Comando della Polizia Locale, in locali adeguati con anche il parcheggio per i mezzi di servizio".

Zoe Pederzini