"Più controlli per fermare l’abbandono dei rifiuti"

Ancora abbandoni di rifiuti a Casalecchio attorno alle campane del vetro. Gli ultimi casi sono stati registrati in via Manzoni 44, zona Marullina, dove il nero dei sacchi di rifiuti indistinti soffocava il verde della campana, e via Micca, quartiere San Biagio, dove è stato scaricato il trasloco di almeno due appartamenti. "È un continuo arrivare di segnalazioni da parte dei cittadini ormai rassegnati al costante problema dell’abbandono dei rifiuti", denunciano i rappresentati di Fratelli d’Italia Pietro Cappellini e Gianpiero Biondo, rispettivamente capogruppo e vice presidente del Consiglio comunale di Casalecchio, insieme a Marta Evangelisti, Capogruppo in Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna, che ha anche presentato un’interrogazione in Assemblea legislativa.

"Un fenomeno ben conosciuto dalla nostra amministrazione – recita una nota della Giunta comunale di Casalecchio –: sono stati raccolti i rifiuti abbandonati nelle postazioni di San Biagio e della Marullina. In quanto all’individuazione dei responsabili, spesso provenienti anche da fuori comune, nelle prime fasi dell’autunno verranno installate nella zona di San Biagio circa 25 telecamere. Serviranno a monitorare l’area e ad individuare chi compie gli abbandoni. Sugli alloggi Acer è in programma un intervento ad hoc in collaborazione tra Comune, Hera e Acer che è attualmente in corso di definizione". Non demordono i consiglieri meloniani.

"È fondamentale e necessario – scrivono in un comunicato – intervenire per scongiurare conseguenze sulla salute pubblica e per prevenire ogni forma di degrado sociale. L’amministrazione ha precise responsabilità, deve rispondere con azioni concrete, controlli rigorosi e strategie di contrasto all’abbandono dei rifiuti". Buone notizie sul nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta. "L’80 per cento dei residenti – continua la nota del Comune – ha già ritirato il nuovo kit. Negli ultimi giorni ognuno dei due Punti di ritiro di Hera, in Galleria Ronzani e in via Marconi, è stato visitato almeno da 60 persone al giorno. Tutti coloro che non hanno ancora ritirato il kit hanno comunque ricevuto una lettera di sollecito da parte di Comune ed Hera con le informazioni utili per il ritiro".

Nicodemo Mele