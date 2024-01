Più controlli sugli eventi pro Russia

C’è un’accoppiata che si muove a metà tra la provocazione e la propaganda. Sono Andrea Lucidi, che si definisce giornalista, e tal Vincenzo Lorusso dell’associazione Donbass-Italia che sta cercando di trovare spazi in diverse città. Il primo, fra l’altro, è già finito nel mirino di una interrogazione parlamentare per la sua partecipazione ad un evento pro Putin all’ambasciata italiana a Mosca. A Bologna non si capisce come il duetto della balalaika abbia ottenuto di poter proiettare il film-propaganda ’Il Testimone’, nella sala civica di quartiere Villa Paradiso il 27 gennaio. La pellicola è finanziata dal Ministero della cultura russo. Evidente che c’è l’ombra di una operazione più ampia di disinformazione in Italia gestita da Mosca. Ora, viste le polemiche, difficilmente lo spettacolo andrà in scena. Stessa cosa a Modena, dove dovrebbe essere proiettato un film, sempre in una sala civica, che riguarda la ricostruzione di Mariupol, organizzato dall’Associazione culturale Russia-Emilia Romagna. Che caso.... Anche qui il Comune imbarazzato precisa che non sponsorizza l’evento. Le amministrazioni comunali hanno il dovere di vigilare per evitare che nascano fraintendimenti e polemiche di questo genere. Né il Comune di Bologna né quello di Modena sono alleati di Putin, nessun dubbio. Ma un ente pubblico in momenti come questo deve vigilare fino in fondo. La superficialità implica responsabilità molto precise.

