"Più costi e meno ricavi, per fare cinema serve qualità"

‘Periferie che proiettano futuro: il cinema come sfida e passione del territorio, il mio percorso nella multisala cinematografica di Sant’Agata’. È stato questo il tema di un incontro promosso dall’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) di Bologna. Relatore è stato l’imprenditore di Sant’Agata, Simone Cremonini, che col fratello Gianluca conduce l’attività della multisala. E i fratelli rappresentano la terza generazione che lavora in ambito cinematografico. Cinema – fondato da Bruno Cremonini, padre di Simone e Gianluca – che l’anno prossimo celebra i 20 anni di attività. A introdurre l’incontro il conte Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna.

"Possiamo affermare – ha detto Cremonini – che l’ambiente della multisala è ancora un luogo pulito. In passato abbiamo avuto qualche problema con gruppi di ragazzini che disturbavano; poi grazie alla collaborazione coi carabinieri della locale stazione, non abbiamo più avuto, per ora, disagi di sorta in tal senso. Ma il fenomeno del disagio giovanile è ben presente in alcune zone della nostra provincia. Per fortuna a Sant’Agata è piuttosto contenuto". A parere di Cremonini, la multisala è un ambiente sano perché è stata data una impronta familiare. Non ci sono infatti slot machine di sorta e il cinema è frequentato specialmente dalle famiglie per festeggiare compleanni, ed eventi. Visto che non vengono offerte solo le proiezioni ma c’è la possibilità di giocare a bowling e ad altri giochi.

"Quando mio padre fondò la multisala – continua Cremonini – in un piccolo paese di campagna, sembrò un visionario. Ma poi non è stato così perché nel tempo siamo diventati punto di riferimento anche per altri Comuni circostanti. Visto che mio padre puntò su elevati standard di qualità, comfort e attenzione al cliente. Linea imprenditoriale che ancora oggi teniamo, grazie al continuo aggiornamento tecnico che ci permettere ancora oggi di fare cinema. Nonostante l’aumento dei costi e l’abbassamento dei ricavi e la concorrenza dai dispositivi elettronici che tutti noi possediamo. Quella di fare cinema e senza dubbio una grande passione che ci ha trasmesso nostro padre Bruno e che ancora oggi alberga nei nostri cuori".

Pier Luigi Trombetta