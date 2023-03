"Più di 30 incidenti fasulli" Truffe seriali a Unipol

di Federica Orlandi

Almeno trentanove sinistri tutti identici. Stesse dinamiche, stesse persone coinvolte con i medesimi ruoli, stesse auto interessate e carrozzerie incaricate di risistemarle. Identica pure la dinamica così com’era ricostruita sui verbali di constatazione amichevole poi inviati all’UnipolSai, compagnia assicurativa ogni volta incaricata di risarcire la presunta vittima responsabile dell’incidente: "X veniva urtato dal veicolo, il quale retrocedeva e invadeva la corsia opposta...". Una coincidenza saltata all’occhio dello studio legale che rappresenta UnipolSai, al lavoro su due contenzioni civilistici davanti al giudice di pace. E, dopo ulteriori approfondimenti, sono saltati fuori gli altri 38 sinistri ’gemelli’. Ed è scattata la denuncia da parte del colosso delle assicurazioni.

Nei guai per la truffa assicurativa – per la precisione, per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – sono finite ben ventitré persone. Accusate di avere sottratto alla società di assicurazioni, con vari ruoli e a più riprese, decine di migliaia di euro.

La compagnia assicurativa, per fare luce sulla vicenda, ha anche incaricato una società di investigazioni private e due grafologhe per una perizia sui verbali di constatazione amichevole dei sinistri finiti nel mirino, che sarebbero stati scritti dalle stesse mani. Coinvolto pure un perito cinematico, il quale ha evidenziato le incompatibilità tecniche dei danni riportati dalle vetture e la dinamica del sinistro ricostruita dalle parti coinvolte. Inoltre, a destare sospetti era stato anche il fatto che in nessuno degli incidenti nel mirino ci fossero mai stati feriti, nonostante dinamiche piuttosto violente e i danni ingenti subiti alle vetture.

Ora però l’indagine è a un bivio: la Procura infatti ha chiesto l’archiviazione della vicenda, data la particolare tenuità delle singole truffe, specialmente se rapportate al colosso Unipol. Ma i rappresentanti legali della parte offesa si stanno battendo perché venga riconosciuto, nei confronti di tutti gli indagati, il reato di associazione a delinquere, poiché la loro tesi è che costoro fossero organizzati in un vero e proprio sodalizio, con base in Calabria, dove sono avvenuti tutti i sinistri in questione.

Quindi, la palla è ora nelle mani della giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Sarli, che dovrà valutare l’opposizione all’archiviazione presentata da Unipol: l’udienza, fissata per la scorsa settimana, è stata rinviata al prossimo maggio.