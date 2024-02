"Più eventi per animare la frazione di Borgonuovo"

"È ora di togliere le auto davanti all’ingresso della farmacia di Borgonuovo. Si rischiano sempre incidenti". "Ci vogliono più eventi sportivi per animare la nostra frazione". "Quando si metterà mano al degrado attorno a Villa Griffone, sulla Porrettana dove c’era l’ex Chalet delle Rose e nel parcheggio di fronte alla villa di Marconi?".

Queste alcune delle tante segnalazioni portate dai 50 e passa cittadini di Sasso Marconi che hanno seguito con attenzione il primo incontro delle Consulte aperte che si è tenuto nel centro sociale della frazione di Borgonuovo.

Organizzato dall’amministrazione comunale, è stato animato dal sindaco Roberto Parmeggiani, dal presidente della Consulta di Borgonuovo Roberto Piazzi e dagli assessori Irene Bernabei (Ambiente e Partecipazione) e Alessandro Raschi (Attività produttive, Viabilità e Sicurezza). Le prossime consulte aperte si terranno sempre di giovedì e con inizio alle 18,30. In programma sono previste domani nella frazione capoluogo (Sala Renato Giorgi, via del Mercato 13), il 22 febbraio in quella di Badolo-Battedizzo-Cinque Cerri (ex scuole Capra, via Setta 64), il 29 febbraio alla Fontana (sala polivalente, piazza Cremonini 5) e, infine, il 7 marzo nella frazione di Tignano-Roma (ex scuola di Tignano, via Olivetta 63).

"Dopo la riapertura del Ponte da Vinci prima di Natale – ha ricordato il sindaco Parmeggiani – ci aspetta una serie lunga di grandi opere". Ed è così partito con l’elenco. "È in dirittura di arrivo – ha rivelato il sindaco – il progetto delle nuove scuole. Tra non molto apriranno i cantieri per la trasformazione dell’ex area Alpha Wasserman in quartiere di riqualificazione con abitazioni condivise. A presto comincerà la costruzione della Casa della salute. A buon punto il progetto della Ciclovia del Sole che passa per Sasso e ci porterà tanti turisti sportivi che troveranno nelle ex scuole di Pontecchio un’utile struttura di servizio come il Bed & Bike. Il 2024 sarà l’anno delle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Infine, stiamo lavorando alla riqualificazione del centro commerciale di Borgonuovo e anche al rinnovo della concessione del campo di calcio in questa frazione, che scade a breve. A marzo, a Villa Angeli arriverà anche un gruppo di migranti minori non accompagnati e bisognerà occuparsi anche di loro. Il 13 febbraio nella frazione Capoluogo incontro sulla sicurezza con il comandante la Compagnia dei Carabinieri di Borgo Panigale". Nicodemo Mele