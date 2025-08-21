Più fondi a impianti sciistici

Nevica poco ma la Regione Emilia-Romagna aumenta gli investimenti per il turismo anche invernale in Appennino. La giunta ha infatti approvato due nuovi programmi stralcio per l’anno 2025, con investimenti di oltre 1,4 milioni di euro per 13 interventi di riqualificazione degli impianti di risalita proposti da soggetti pubblici e privati nelle stazioni sciistiche regionali. E con l’assestamento di bilancio, arrivano altri 600.000 euro alla quota inizialmente prevista per gli impianti pubblici, per complessivi 803.000 euro di investimenti destinati in primis a interventi per la revisione e la manutenzione straordinaria, quindi per la sicurezza degli impianti. "Una scelta politica precisa – spiega l’assessora regionale a Turismo e Sport, Roberta Frisoni (foto) – che dimostra l’attenzione della Regione nei confronti dell’Appenino". Per quanto riguarda il provvedimento sui beneficiari pubblici, la dotazione ammonta a 830.373 euro per due interventi. Al Cimone, nel comune di Sestola (Modena), cui vanno 423.660 euro per la revisione dell’impianto Lm 38 Grotti Esperia. Il secondo al Corno alle Scale, nel comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), per la revisione dell’impianto Lm 28, con un contributo di oltre 406.000 euro.