Più fondi in arrivo all’Alma Mater. Bernini: "È la strada della crescita"

"Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca: è questa la strada della crescita. E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato a tutti i nostri atenei è l’asse portante di questo percorso". Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca, commenta così l’aumento dei finanziamenti che il governo ha assegnato agli atenei italiani. Per l’Università di Bologna (compresi i numerosi dipartimenti e campus stanziati a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), il piatto è particolarmente ricco: 461 milioni di euro dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), con un aumento del 2,74% rispetto al 2024. In totale, si tratta di 9,4 miliardi di euro a livello nazionale, con un incremento di 336 milioni.

"Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità – insiste Bernini –: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di avere un ruolo da protagonisti: se facciamo crescere la nostra Università, cresce tutto il Paese". L’Alma Mater si conferma dunque tra le università che ottengono i maggiori stanziamenti assoluti, preceduta soltanto dalla Sapienza di Roma, che riceve 558,2 milioni di euro (+4,6% rispetto al 2024). I dati si collocano dunque in una visione di crescita e di investimenti in università e ricerca. La ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario riguarda la quota base, la quota premiale, la quota perequativa e i piani straordinari per un ammontare di 8,3 miliardi di euro, in crescita del 3% sul 2024 e di circa il 25% rispetto al 2019. Ulteriori 1,1 miliardi di euro saranno ripartiti successivamente, così da arrivare a un investimento complessivo di 9,4 miliardi di euro.

In più, quest’anno tutti gli atenei registrano un incremento di stanziamenti rispetto al 2024, poiché la clausola di salvaguardia introdotta garantisce a tutti incrementi compresi tra il +1% e il +6% rispetto all’anno precedente, eliminando così la possibilità di riduzioni in valore assoluto. Sul decreto sono stati acquisiti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), che "apprezza l’incremento complessivo dei finanziamenti", in particolare "delle risorse libere, che va nella giusta direzione di consentire l’esercizio di una sempre più ampia autonomia programmatoria da parte dei singoli Atenei. Questa esigenza assume particolare importanza per effetto della dinamica di crescita dei costi e in particolare dell’aumento delle spese per il personale".

