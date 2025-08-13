Più lungo e più largo: ecco il nuovo ponte sul fiume Reno

Bologna, 13 agosto 2025 – Più alto, più lungo (la campata sarà di 190 metri), più largo. E soprattutto non c’è più traccia della vernice color blu-cielo che gli aveva assegnato di diritto il nome di ‘ponte blu’. Uno storico scavalco pedonale e ciclabile che dalla fine degli anni Ottanta collega la sponda del Reno dal lato del parco Talon con la sponda opposta sul lato di via Allende. Un cantiere che vale quasi due milioni di euro finanziati col Pnrr (piano nazionale ripresa resilienza) che ha rinnovato completamente un’opera elevata di due metri in altezza sui pilastri rinforzati e consolidati. E soprattutto allargato la corsia dai due metri ai tre metri e mezzo della nuova versione che verrà riaperta al transito il prossimo 21 agosto. Una dimensione che in caso di necessità consentirà il passaggio dei mezzi di soccorso.

"In occasione delle piene il livello del fiume arrivava ormai a sfiorare le travi del ponte, per poi esondare nelle zone golenali, fino ad allagare le strade e le strutture sportive – spiega il vice sindaco Paolo Nanni –. Questo progetto fa parte di un piano di messa in sicurezza più ampio che prevede anche arginature e sistemazioni fluviali di protezione della cittadella dello sport come la vasca di laminazione già realizzata tra il palazzetto Cabral e la palestra Gimi. Siamo poi in una zona dove è necessario arrivare quanto prima in caso di incendi, e qui potranno passare anche i mezzi dei vigili del fuoco. L’abbiamo quasi rifatto nuovo, bisognerà trovare un nuovo nome, magari ispirato alla Via degli dei", dice Nanni che con questa riapertura mette anche a tacere le critiche relative ai ritardi di un cantiere condizionato dalla necessità di lavorare nell’alveo del fiume.

Dopo quasi un anno di chiusura si riapre così un passaggio importante del Cammino degli dei e della Via della lana e della seta. Un cantiere incluso negli interventi finanziati complessivamente con 5 milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr che comprendono anche il recupero totale e il restauro di villa Ada (destinata all’accoglienza dei turisti di transito sui cammini e sulla Ciclovia del sole) e la sistemazione dei relativi percorsi.

Le firme sono quelle della responsabile unica del progetto: l’ingegner Barbara Devani e quella dell’impresa appaltatrice Cmb. I lavoratori delle ditte incaricate erano anche ieri al lavoro per le ultime finiture: dal fissaggio dell’originale barriera in metallo ispirata alle canne in bambù cimate con taglio obliquo e verniciate color marrone-corten al selciato in cemento architettonico esteso anche ai tratti più ripidi del collegamento alla via Panoramica da una parte e alla via Allende nell’altra. "Un intervento che ha utilizzato in gran parte materiali esistenti, dall’acciaio alla ghiaia di fiume portata dalle piene e spostata a costituire il sottofondo dei percorsi" spiega l’ingegner Devani.