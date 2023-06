Più pannelli fotovoltaici negli edifici comunali

Il Comune di Bologna ha deciso di prodursi da sé l’energia pulita, grazie a pannelli fotovoltaici da installare sui propri edifici: tramite un nuovo modello per la gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio e impiantistico, infatti, nei prossimi anni sarà aumentata del 30% la presenza di pannelli fotovoltaici. Per farsi un’idea, si passerà da 300mila a 400mila metri quadrati di pannelli. In termini di potenza, agli attuali 37 megawatt se ne aggiungeranno altri 10 o 12, che corrispondono alla produzione di 13.200 megawattora all’anno: più o meno ciò che si consuma per l’intera pubblica illuminazione. Nel progetto rientra anche il potenziamento dei sistemi di "smart city": ad esempio punti luce che possono anche diffondere il wi-fi, accendersi in base all’andamento del traffico e raccogliere dati. Quanto ai tempi, il Comune conta di concludere l’iter per l’individuazione del concessionario tra ottobre e novembre del 2024, per poi avviare l’installazione dei pannelli tra gennaio e febbraio del 2025.