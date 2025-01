Più pattuglie in Bolognina. A piedi nelle strade critiche

Maggior impulso all’attività di controllo in Bolognina. È la determinazione emersa in comitato per l’ordine e la sicurezza: una determinazione che la Questura ha tradotto in servizi ad hoc, che vedono impegnati i poliziotti con i militari della Guardia di finanza e gli agenti della locale.

Si tratta di servizi di pattugliamento a piedi, garantiti a rotazione secondo un calendario organizzato settimanalmente. Come spiegano dalla Questura, l’attività "sarà organizzata su due turni e assicurerà, nella fascia oraria 8-20, massima visibilità, presidio e controlli in zona. I servizi saranno mirati a garantire un presidio costante e dinamico dell’area, per contrastare le attività illegali e le criticità, con particolare attenzione alle aree che risultano più esposte al degrado sociale".

Tra queste figurano via Matteotti, piazza dell’Unità, via Albani, via Tibaldi, via Franco Bolognese, via di Vincenzo, via Nicolò dall’Arca, Via Serlio e via Serra. "Stiamo mettendo in campo ogni sforzo per il migliorare le condizioni di sicurezza in Bolognina – ha detto il questore Antonio Sbordone –. L’impiego di pattuglie appiedate, valutato in sede di comitato, corrisponde alle esigenze di disporre di strumenti più duttili e riteniamo più efficaci e che garantiscano una maggiore vicinanza alla cittadinanza. Tali strumenti si integrano con altre tipologie di servizi in atto".