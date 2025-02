Più sicura e meno costosa la nuova scuola Musolesi

Una scuola più sicura e accogliente. Si è svolta l’inaugurazione della nuova veste del plesso scolastico ’Giacomo Musolesi’ del capoluogo con il termine dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica. Il Comune evidenzia come quello che si è appena concluso sia stato un percorso che ha accompagnato tutto il ciclo di questa amministrazione. Un ciclo iniziato nel 2016 con il completamento e la conseguente apertura della nuova scuola primaria, proseguito nel 2023 con gli interventi di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado e della palestra, e terminato appunto con la riqualificazione energetica dell’intero plesso appena conclusa. Interventi che, nel complesso, hanno comportato un investimento di 4 milioni di euro, praticamente tutti finanziati con risorse derivanti da bandi, essendo stata di soli 130.000 Euro, ossia poco più del 3%, la quota a carico del Comune.

Esprime la sua soddisfazione il Sindaco di San Benedetto Santoni: "Si conclude un percorso lungo e pieno di soddisfazioni, poiché non c’è cosa più bella di inaugurare una scuola che, durante il nostro percorso amministrativo, si è completamente rinnovata: prima il completamento dell’ampliamento del plesso scolastico e la conseguente apertura delle scuole elementari realizzate già secondo i vigenti criteri strutturali ed energetici, poi l’adeguamento sismico delle scuole medie e della palestra ed infine la loro riqualificazione energetica. Abbiamo dunque reso sicura, confortevole e rispettosa dell’ambiente la nostra scuola". Tra le opere più importanti, oltre al consolidamento strutturale che ha reso il fabbricato antisismico, la sostituzione degli infissi esterni e dei generatori di calore, la sostituzione dei corpi illuminanti con sistemi Led, la realizzazione di un impianto solare termico per l’acqua calda sanitaria e l’installazione di pannelli fotovoltaici integrativi dell’impianto esistente. Questi interventi consentiranno di ridurre del 66% i costi annui dei consumi energetici, l’affrancamento dalla fornitura di gas e una riduzione annua del 73% delle emissioni di CO2 in atmosfera. "Investire nelle Istituzioni scolastiche è sempre un segnale di grande lungimiranza per ogni amministrazione, perché significa scommettere sul nostro futuro e sulla speranza di garantire una continuità di permanenza sul territorio alle generazioni che si avvicendano nel tempo", ha dichiarato il Provveditore di Bologna Giuseppe Antonio Panzardi.