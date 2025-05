Più sicurezza al Teatro Bibiena e in biblioteca

Disco verde al bilancio del Comune di Sant’Agata. Recentemente, il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo del 2024, con il voto contrario del gruppo di opposizione ‘Sant’Agata attiva’. Non sono state aumentate le imposte comunali né sono stati tagliati i servizi pubblici.

"Tra gli interventi più significativi – dice il sindaco Beppe Vicinelli –, spicca lo stanziamento di fondi, per circa 470.000 euro, per un’importante opera idraulica, che riguarda il recupero del ponte di via Cà Vecchia sul Canal Chiaro. E per il rifacimento delle coperture del magazzino comunale, adeguandolo alle normative. Questi interventi sono fondamentali per garantire sicurezza e funzionalità alle strutture comunali".

Nella variazione di bilancio sono stati stanziati fondi per il miglioramento e la sicurezza degli impianti sportivi e per l’acquisto di attrezzature ludiche per aumentarne la presenza per bambini e adulti nei parchi pubblici per ulteriori circa 100.000 euro. "Inoltre – prosegue il primo cittadino –, sono iniziati i lavori di riqualificazione della Casa comunale e del Teatro Bibiena. Entrambi gli edifici verranno adeguati alle normative antincendio, migliorando la sicurezza per dipendenti e utenti. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alle barriere architettoniche: al piano terra verrà realizzato un bagno accessibile ai disabili, così da rendere più fruibili gli spazi pubblici. Per quanto riguarda gli interventi di rinnovamento, verranno sostituiti o restaurati gli infissi e le pareti esterne saranno ritinteggiate per ridare nuova vita agli edifici".

A breve, invece, partiranno i lavori di ristrutturazione della biblioteca Comunale Margherità Hack, che sarà completamente riqualificata. Gli interventi comprenderanno l’adeguamento alle normative antincendio, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento, oltre a lavori di tinteggiatura interna ed esterna e la riqualificazione di parte del cortile.

Infine, l’edificio del vecchio macello verrà recuperato, creando nuovi spazi dedicati alle attività didattiche e alle aule di lettura. "Tutti questi interventi – aggiunge Vicinelli – sono stati resi possibili grazie a finanziamenti comunali, complessivamente pari a 1.200.000 euro senza ricorrere a mutui che sarebbero gravati sulle future generazioni. Un segnale positivo di come si possa investire nel miglioramento della città in modo sostenibile e responsabile".

p. l. t.