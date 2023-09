Più sicurezza per i pedoni. Il Comune ripassa le strisce

Da alcuni giorni, nel comune di San Giovanni in Persiceto, sono iniziati i lavori di ripasso degli attraversamenti pedonali su alcune strade del centro storico e altre strade comunali. Lo comunica l’amministrazione comunale, precisando che i lavori interesseranno anche il centro storico e proseguiranno indicativamente fino alla fine di ottobre. In sostanza, saranno ripassati gli attraversamenti pedonali in via Fanin e in alcuni tratti delle vie Crevalcore, Cento, Bologna, Budrie, Muzzinello, Piacentini, 25 aprile, Modena, della Pace, Cappuccini, Benassi, Galvani, Andrea Costa, Braglia e piazza Bergamini. E ancora l’intervento riguarderà via Massarenti e tratti delle vie Castagnolo, Castelfranco, Marco Polo, Del Francia, Maestri del lavoro, Sabin. Non sono escluse le intersezioni della zona artigianale del capoluogo in via Castelfranco ed all’interno del centro abitato di Tivoli: via Tivoli, Di mezzo e Mandria. Per quanto riguarda invece la popolosa frazione di San Matteo della Decima l’amministrazione comunale interverrà a ripassare la segnaletica orizzontale nelle vie San Rocco, Cimitero Vecchio, Nuova, Quasimodo, Panzacchi, Arginino, Barbieri, Bolina, Ferranti.

Sempre in tema di lavori pubblici, recentemente è stato inaugurato il restauro di Porta Vittoria. In questo caso i lavori hanno interessato le facciate, con l’obiettivo di salvaguardare le caratteristiche storiche autentiche del monumento. L’intervento è stato effettuato utilizzando malte adeguate per composizione e colore ed è stato suddiviso in varie fasi. Infine la pavimentazione esterna è stata risistemata e sono state inoltre sostituite le grondaie.

p. l. t.