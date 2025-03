"Più sicurezza sulle strade. A partire da via Molinelli"

Torna ad alzare la voce il Comitato Bologna 30 con una manifestazione per chiedere "un progetto di reale messa in sicurezza" delle strade cittadine. In particolare per via Molinelli, in zona Murri, dove nei giorni scorsi una persona anziana è stata investita sulle strisce pedonali da un automobilista e ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Proprio in via Molinelli, all’angolo via Baroni, il comitato Bologna 30 darà vita al presidio di protesta sabato prossimo, a partire dalle 12.

"Pretendiamo che il Comune faccia molto di più e più in fretta per garantire strade sicure per le persone – avverte il comitato – in coerenza col progetto della Città 30. A partire da via Molinelli, che non può e non deve più essere una tangenziale collinare dove auto e moto sfrecciano. Da almeno tre anni i residenti di tutta la zona di via Molinelli e dintorni lamentano problemi di velocità eccessiva e mancata precedenza sulle strisce pedonali. Ma i controlli dei vigili urbani sono praticamente inesistenti e il progetto approvato qualche mese fa dall’amministrazione prevede interventi debolissimi, che non cambieranno la situazione".