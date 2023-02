Più spazio al letto del Reno per prevenire le alluvioni

Prevenzione del rischio idrogeologico e maggiore sicurezza restituendo spazio al fiume Reno a Bocca Nord, località del comune di Castel di Casio. Si è conclusa nei giorni scorsi la prima parte dei lavori, finanziati dalla Regione con 140mila euro, che ha riguardato un tratto di circa 700 metri di asta fluviale: qui si è intervenuti per aumentare la sezione di deflusso e riconnettere porzioni di alveo abbandonate dal fiume.

"Le opere appena terminate riguardano una fascia del letto del Reno che progressivamente stava restando esclusa dall’attività del corso d’acqua – spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Difesa del suolo e Protezione civile –. Ultimato questo primo intervento, ora guardiamo già al prossimo passo: un nuovo cantiere è pronto a partire in tempi brevi con nuove azioni per prevenire le erosioni delle sponde, allargare l’alveo e favorire la biodiversità". Il prossimo intervento, dal valore di 100mila euro, farà salire complessivamente a 240mila le risorse stanziate per questo tratto del fiume. Tra le attività previste, la rinaturalizzazione e la riqualificazione morfologica dei canali dell’alveo, oltre alla realizzazione di una scogliera in massi a protezione della sponda sotto la Strada comunale 125.

I lavori appena conclusi hanno visto la movimentazione del materiale lapideo nell’alveo, con la costruzione di un canale provvisorio per l’allontanamento delle acque dalle aree di cantiere. Su disposizione dei servizi competenti per la tutela della fauna ittica, si è inoltre provveduto alla cattura e trasferimento dei pesci dalla zona dell’intervento. Il nuovo lotto di lavori in programma per completare l’ampliamento dell’alveo consentirà di offrire condizioni idonee alla vita dei pesci e creerà una protezione dall’erosione sulle sponde grazie alla realizzazione di una scogliera rinverdita, nel tratto che interessa la strada comunale. Verranno poi realizzate piccole rapide e zone di riposo con massi di grandi dimensioni disposti lungo il letto. Sarà poi l’attività fluviale, nel corso dei futuri eventi di piena, a completare l’opera rimodellando il tratto del corso d’acqua secondo le tendenze favorite dai lavori.