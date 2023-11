Più spazio per imparare alla scuola Suor Teresa

Sabato scorso, a San Giovanni in Persiceto, si è tenuta l’inaugurazione dei nuovi spazi della scuola media Suor Teresa Veronesi. Gli spazi si trovano in via Gandolfi e al taglio del nastro assieme alle referenti della scuola, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, c’era l’assessora alla Scuola e alla Cultura Maura Pagnoni. La scuola media Suor Teresa Veronesi nasce con una sezione nel 2000 a Sant’Agata, come naturale continuazione della scuola primaria Suor Teresa Veronesi, fondata nel 1909. Nel 2016 la scuola media si spostò a San Giovanni ospitando 2 corsi e nel 2021 la Fondazione Ritiro San Pellegrino, ente gestore delle Scuole Malpighi, ne rilevò la gestione.

"Negli anni – spiega l’insegnante e dirigente scolastica Laura Cotti – le richieste di iscrizione sono andate aumentando, tanto da ricercare nuove aule per poter far fronte alle sempre più numerose richieste. Il progetto di ampliamento ha preso vita lo scorso anno e con la cena nello scorso giugno è iniziata ufficialmente la raccolta fondi, mirata alla ristrutturazione degli spazi sia esterni che interni. In questa nuova sede sono presenti un’aula insegnanti, la segreteria didattica, tre aule didattiche, un laboratorio, una palestra e un ampio giardino". "Il 15 settembre – continua Laura Cotti – la nuova sede ha aperto i battenti ospitando tre classi prime, dando così vita al corso C e ospitando nella fascia pomeridiana le attività laboratoriali e di doposcuola delle classi di seconda e terza media. Grazie alla fiducia acquisita negli anni, alcune aziende del territorio e alcuni privati hanno già contribuito alle spese sostenute. Banca di Bologna, partner delle Scuole Malpighi, si è impegnata a raddoppiare la cifra che sarà raccolta entro il 31 dicembre 2023 per coprire i costi della ristrutturazione". "Siamo contenti – aggiunge Pagnoni – per il risultato raggiunto da questa scuola paritaria che permette di offrire una maggiore inclusione e una positiva competizione tra le scuole".

p. l. t.