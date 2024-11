Più tempo ai cittadini per chiedere il contributo

Ci sarà tempo fino al prossimo 18 novembre per i cittadini colpiti dall’alluvione dello scorso settembre in Emilia-Romagna che devono presentare la domanda di contributo per l’autonoma sistemazione (Cas) al proprio Comune. La presidente della Regione facente funzione e commissaria per l’emergenza, Irene Priolo, ha firmato l’ordinanza che posticipa di tre settimane il termine per perfezionare le richieste. La proroga è stata decisisa per agevolare le popolazioni residenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini interessate dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 17 settembre scorso.

Intanto, a una settimana dalla pubblicazione del bando, sono già 1400 le domande presentate in Emilia-Romagna per chiedere il contributo stanziato dalla Regione per acquistare e installare sistemi o dispositivi di protezione dall’acqua. Le risorse complessive del bando ammontano a 9.865.679,28 euro e derivano dalle donazioni versate dai cittadini sul conto corrente dedicato all’iniziativa ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ a seguito dell’ alluvione del 2023. Il contributo potra’ raggiungere il 100% della spesa sostenuta e documentata, fino a un massimo di 3 mila euro, cumulabile con altre agevolazioni.