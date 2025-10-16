"Più vicini ai pazienti soli". Missione: Sanità accessibile

Una sanità territoriale sempre più a misura dei cittadini. È stato questo il tema del convegno che si è tenuto al teatro comunale di San Giovanni in Persiceto e dal titolo ‘Il distretto dell’accesso e la nuova governance della sanità territoriale’, promosso dal distretto socio sanitario Pianura Ovest dell’Azienda Usl di Bologna, diretto da Francesca Santoro. L’incontro, che ha visto la partecipazione dei vertici regionali e aziendali della sanità – tra cui Lorenzo Broccoli, direttore generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl di Bologna, e Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Giampiero Falzone, sindaco di Calderara e delegato alla Sanità per l’Unione Terre d’Acqua, e Lorenzo Pellegatti, primo cittadino di Persiceto.

Perno centrale dell’incontro, le persone che vivono da sole, le persone anziane, con bassa scolarizzazione, con una maggiore prevalenza di fragilità socio-sanitarie e malattie croniche. E qui entra in gioco il diritto concreto di ogni cittadino di vedere garantito l’accesso ai servizi, indipendentemente dalla propria condizione sociale, economica e culturale. "È fondamentale – ha detto Santoro – che la nostra sanità, guardando anche a un futuro prossimo, debba sempre più occuparsi dell’accesso ai servizi, come momento distinto, rispetto all’erogazione. Questa riflessione è ancora più rilevante per i pazienti cronici che rappresentano la categoria prevalente di utenti che accede all’assistenza territoriale, per cui occorre ripensare l’accesso, non come evento singolo, ma come molteplicità di accessi". E ha aggiunto: "Questo per evitare ripetizioni di esami clinici, diagnostici. Occorre dunque costruire un percorso individualizzato di cura e assistenza. Il distretto sanitario è chiamato ad attivarsi come piattaforma abilitante, capace di connettere bisogni, servizi e comunità".

p. l. t.