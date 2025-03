PIù vigilanza e telecamere in ospedale

Forse nei momenti più concitati quando la lista d’attesa è lunga e i pazienti e i loro familiari premono, talvolta infermieri o medici usano toni sbrigativi. Comprensibile. Ma in generale la disponibilità nella trincea delle urgenze è sempre apprezzabile. Il problema delle aggressioni verbali e fisiche è un fatto oggettivo e i sanitari chiedono più protezione. Impossibile dare loro torto. Per proteggere chi lavora al Pronto soccorso, soprattutto di notte, servono una vigilanza massiccia e telecamere ovunque. Al triage spesso arrivano squilibrati, ubriachi, tossicodipendenti, una fauna umana con cui è difficile dialogare. Giorni fa è stata diffusa una recente statistica delle violenze. I numeri sono drammatici. Si registra un +11,7% rispetto all’anno precedente. I casi sono stati 2.682 nel 2024 rispetto ai 2.401 del 2023. Sono in aumento soprattutto le aggressioni verbali (+12,5%), in leggero calo, ma sempre alte, invece quelle fisiche (-11,9% rispetto al 2023). Il teatro dove questi episodi avvengono con più frequenza sono i reparti di degenza (32,4%), i Pronto soccorso e i servizi di emergenza territoriale, Cau compresi (24,1%), i servizi psichiatrici e delle dipendenze (17,2%) e gli ambulatori (11,7%). Ovvio che non si può contare solo sulla vigilanza delle forze dell’ordine che su chiamata comunque intervengono. Gli enti sanitari devono attrezzarsi di più e meglio. Non c’è via d’uscita.

