Pizza Casa Bologna riapre in via San Vitale: dopo lo sfratto la nuova vita

La storica sede di Pizza Casa

Bologna, 6 marzo 2023 – Il tempio della pizza bolognese riparte da via San Vitale. Chiusa a novembre scorso per un crollo del controsoffitto e un contenzioso con la proprietà, la Zanichelli Srl, che aveva intimato lo sfratto, Pizza Casa ha riaperto stamattina i battenti al civico 45/a. «Per noi è molto importante essere ripartiti con la nostra attività – le parole di Flavia Dauti che, insieme al fidanzato Ayman Marzouic, gestisce la storica insegna – perché quello che c’è stato fatto è un’ingiustizia». La saracinesca abbassata nella sede originaria di via delle Belle Arti, aveva suscitato non pochi malumori tra gli universitari, privati delle loro margherite a 2,50 euro. Ora Pizza Casa è di nuovo pronta a sfamare intere generazioni di studenti con un nuovo format.

"Non saremo più – continua Flavia – una pizzeria d’asporto, ma un ristorante pizzeria. Con la riapertura, ci siamo allargati: il locale ha 60 posti all’interno e 30 all’esterno”. I prezzi, però, non sono cambiati. Una pizza margherita al prezzo di 3 euro per gli universitari e 4 per tutti gli altri clienti. La notizia della riapertura, e non poteva essere altrimenti, è stata accolta con entusiasmo dagli studenti che, stasera alle 22, hanno organizzato una sorta di inaugurazione. “Abbiamo chiamato – racconta la numero uno di Pizza Casa – i ragazzi che avevano organizzato “il funerale” del locale lo scorso anno per avvisarli della riapertura e loro ci hanno dimostrato il loro affetto organizzando l’evento di stasera”.

Ma il nuovo locale di via San Vitale non ha attirato solo studenti, ma anche i tanti e affezionati clienti che negli anni hanno accompagnato il percorso di Flavia e Ayman. "Non riusciamo – conclude Flavia – a finire di preparare il locale perché abbiamo persone che entrano di continuo. Per noi è una grande soddisfazione”. L’avventura di Pizza Casa riparte quindi dai vecchi affezionati, con la grande voglia di accoglierne di nuovi.