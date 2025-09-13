La notte giusta

Pizzaiolo preso a bastonate in Bolognina: il cliente pretendeva di mangiare gratis
13 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
La polizia ha arrestato un 21enne: voleva la pizza senza pagarla e al rifiuto del titolare, ha estratto un bastone iniziando a colpirlo con violenza per poi darsi alla fuga, per l’aggredito 10 giorni di prognosi

Bologna, 13 settembre 2025 - Un'aggressione violenta, l’ennesima, è avvenuta nel quartiere Bolognina, dove la Polizia di Bologna ha arrestato un 21enne egiziano con l'accusa di rapina aggravata. Tutto è nato dalla dalla pretesa dell'uomo di ottenere un pasto gratuito in una pizzeria gestita da un cittadino bengalese. Al rifiuto del proprietario, l'aggressore ha estratto un bastone e lo ha colpito con violenza.

L'allarme è stato lanciato dalla stessa vittima, che ha fornito un'accurata descrizione dell'aggressore. Quest'ultimo, dopo aver commesso il reato, si era dato alla fuga in direzione della stazione, ma è stato intercettato e bloccato da una volante della Polizia. Il 21enne è stato così arrestato e trasferito alla Dozza. La vittima, soccorsa e trasportata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

L'arresto si inserisce nel contesto dei controlli di sicurezza intensificati in zona Bolognina, finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori. Le operazioni condotte dalla Polizia hanno portato non solo all'arresto del 21enne, ma anche all'identificazione di 78 persone, di cui 21 risultate con precedenti penali. Tra queste, è stato individuato anche un cittadino nigeriano irregolare, per il quale sono state avviate le pratiche di espulsione.

Questo episodio sottolinea ancora una volta le tensioni e le problematiche legate alla sicurezza nel quartiere Bolognina, un'area che da tempo è sotto i riflettori delle cronache cittadine.

