Pizzaiolo steso a pugni, il titolare: “Azionato il pulsante antirapina. Ma non è intervenuto nessuno”

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 29 agostom2025 – “I miei collaboratori hanno premuto subito il pulsante antirapina sotto al banco che è collegato alle forze dell’ordine, hanno chiamato il 112, nessuno è arrivato. Se non dopo tanto, oltretutto, ci hanno detto i carabinieri che sono arrivati in pizzeria che venivano da San Matteo della Decima. Così come i soccorsi sono arrivati dopo quaranta minuti”.

Sopra, il pugno sferrato dal balordo al pizzaiolo bangladese e, sotto, il locale

A parlare è il titolare della pizzeria Pinko Pallino di piazza Bergamini a San Giovanni in Persiceto che non era presente al momento dell’aggressione al suo dipendente, ma che interviene dopo la diffusione del video che ritrae il pizzaiolo aggredito violentemente da un giovane romeno noto alle forze dell’ordine.

Il balordo nel giorno di Ferragosto, dopo aver rubato dei soldi e delle birre al locale, ha sferrato prima uno schiaffo e poi, in un secondo momento, un pugno sul viso di un pizzaiolo che voleva farlo allontanare dal locale, facendolo stramazzare a terra. L’aggressore, un romeno di 22 anni, è stato denunciato d’ufficio per lesioni gravi e per rapina ed è ancora a piede libero. Mentre il pizzaiolo, dopo le cure mediche, è in convalescenza fino a metà settembre. “Tutto – continua il titolare della pizzeria – è durato 40 minuti, non 5. Uno di noi si è appartato per chiamare immediatamente i soccorsi, come si vede nel video, e i soccorsi sono arrivati dopo quaranta minuti. E ci è stato detto prima dagli operatori sanitari del 118 in collegamento al telefono di non intervenire e di non toccare assolutamente il pizzaiolo a terra perché aveva sbattuto la testa. L’importante era che respirasse e ci siamo accertati fosse così”.

“Crediamo sia di fondamentale importanza – afferma ancora l’imprenditore – chiarire alcune questioni, dato che stanno girando alcune notizie non veritiere riguardo all’accaduto. Il ragazzo che ha tirato il pugno in precedenza, prima dell’aggressione, era entrato nella pizzeria e aveva rubato 12 birre. Poi era tornato dopo un quarto d’ora e aveva preso tutti i soldi dalla cassa e dato uno schiaffo al pizzaiolo. I miei collaboratori hanno premuto subito il pulsante antirapina sotto al banco che è collegato alle forze dell’ordine, hanno chiamato il 112. Mi preme chiarire che poi i miei collaboratori non sono rimasti fermi ma hanno agito soccorrendo il pizzaiolo ferito e hanno evitato che potesse succedere il peggio”.

“Per chi commenta sui social criticando il comportamento dei colleghi – dice il titolare del locale – invitiamo alla riflessione, in quanto nessuno può dire come si sarebbe comportato a meno che non fosse stato lì in quel momento. La pizzeria si riserva di elevare querele per diffamazione per chi commenta criticando il nostro comportamento. Sta di fatto che abbiamo avuto paura, tanta”. “Riteniamo sia più importante – aggiunge il titolare di Pinko Pallino – cercare di rendere San Giovanni un posto più sicuro, alzando la voce, anziché criticare chi ha avuto il timore di reagire davanti ad un soggetto del genere”.