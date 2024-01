Pizzarotti cerca nuovo personale

Impresa Pizzarotti, azienda leader nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, lancia la nuova edizione del Graduate Program, un programma biennale rivolto a giovani laureati, laureandi e di ogni università delle facoltà di Ingegneria, Geotecnica e Mineraria e Geologia. Il progetto – finalizzato all’assunzione – prevede un percorso strutturato di formazione e acquisizione di competenze tecniche e gestionali attraverso periodi di formazione anche nei cantieri in Italia e all’estero. "In continuità con l’impegno che Impresa Pizzarotti porta avanti da anni nell’individuazione e promozione di giovani con potenziale – spiega una nota –, il Graduate Program rappresenta un progetto strategico per un’azienda che guarda al futuro in ottica di crescita, attivando e sviluppando percorsi di carriera definiti e attenti a singole esigenze, opportunità di formazione e sviluppo che garantiscano apprendimento e miglioramento continuo". Candidature per la seconda edizione di Graduate program aperte fino al 31 gennaio. Per saperne di più https://www.pizzarotti.it/opportunities.aspx.